Назначен новый министр образования Свердловской области

В Свердловской области назначен новый министр образования. Должность заняла Светлана Тренихина (на фото). Об этом сообщает Telegram-канал "Не для протокола", который связывают с администрацией свердловского губернатора.

"Долгое время она была замом Биктуганова, а после его отставки работала в статусе и.о.", - утверждает канал.

Как сообщили Накануне.RU в департаменте информационной политики региона, губернатор Евгений Куйвашев уже подписал указ о назначении Светланы Тренихиной министром образования. Он поставил ряд задач перед новым министром – усилить работу по обновлению учреждений среднего профессионального образования и в целом по развитию проекта "Профессионалитет" в регионе.

Напомним, что бывший министр образования Свердловской области Юрий Биктуганов вступил в должность исполняющего обязанности ректора УрГПУ осенью прошлого года. Сразу после назначения он обещал зачислить в вуз всех желающих.