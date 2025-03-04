CNN: Украина может ощутить приостановку помощи США уже через несколько дней

ВСУ ощутит приостановку военной помощи США через несколько дней или недель, передает CNN со ссылкой на американского чиновника.

По информации телеканала, как только запасы начнут истощаться, последствия для Украины будут серьезными. Европа не сможет восполнить весь дефицит помощи в одиночку, отметил источник.

Reuters со ссылкой на источник сообщает, что поставки военной помощи Киеву от США прекратились в районе 4.30 мск во вторник.

Напомним, в администрации Дональда Трампа рассказали, что поставки не возобновятся, пока Киев не захочет вести переговоры о мире. Президент США приказал министру обороны Питу Хегсету "взять паузу". По данным СМИ, приостановить военную помощь Трамп решил после перепалки с Зеленским в Овальном кабинете 28 февраля.