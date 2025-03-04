04 Марта 2025
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Происшествия Тюменская область Уральский ФО
Фото: nso.ru

Это не мы, нам подбросили: пермская школа обвинила детей в хайпе из-за таракана в котлете

Руководство школы №76 в Перми открестилось от информации о таракане в котлете и обвинило в произошедшем учеников. Якобы они подкинули таракана и сделали фотографии, чтобы распространить снимки в соцсетях.

Как сообщает департамент образования Перми, на днях группа четвероклассников принесла в столовую мертвого таракана, положила его на котлету и сделала фотографии. Однако дети были замечены педагогом. Сообщается, что это не первый случай создания подобного контента школьниками.

"При этом сами ученики школы № 76 сообщают, что в столовой кормят вкусно и сытно. Обращений по питанию в департамент образования не поступало", - заявляют в департаменте образования. Тем не менее, в ведомстве пообещали провести дополнительную проверку, чтобы убедиться в отсутствии нарушений.

Также депобр сообщает, что во всех образовательных учреждениях заключены договоры с подрядчиками на дератизацию и дезинфекцию, регулярно проводятся обработки. В ведомстве подчеркнули, что любой родитель может принять участие в работе общественной комиссии, а также лично снять пробы готовых блюд в школьной столовой.

Напомним, на таракана в котлете ученики пожаловались главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной. Отметим также, что ранее похожая ситуация произошла в Тюменской области. Там ученики Ялуторовской школы распространили видео, где на стол упала живая мышь. Руководство школы также заявило, что грызуна принесли сами дети. При этом наличие тараканов в школе не отрицали.

Теги: школа, котлета, таракан, Екатерина Мизулина


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Ранее 04.03.2025 08:47 Мск Пермские школьники пожаловались Мизулиной на таракана в котлете

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