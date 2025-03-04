Екатеринбург получил более 18 млн рублей от оплаты штрафов

За 2024 год в бюджет Екатеринбурга поступили налоговые доходы на сумму 18 млн 256 тыс. рублей от оплаты административных штрафов. Об этом на заседании комиссии гордумы по безопасности жизнедеятельности населения сообщил председатель комитета административных органов администрации Екатеринбурга Евгений Клюжин.

В прошлом году самым частым среди административных правонарушений, поступления по которым зачисляются в муниципальную казну, стала парковка транспорта на газонах – горожан ловили на этом 5 тыс. 907 раз. Следом идут розничная торговля в не предназначенных для этого местах (552 случая), а также самовольное размещение рекламных объявлений (495 административных производств).

Всего за прошлый год екатеринбуржцам выписали 5,7 тыс. штрафов на сумму 23 млн 383 тыс. рублей. При этом 1 тыс. 399 административных дел в ходе рассмотрения прекратили.