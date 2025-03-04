В Тюмени пройдет первая межрегиональная конференция по информационной безопасности в УрФО "Инфофорум-Тюмень"

Ключевые задачи цифрового развития в области информационной безопасности будут рассмотрены на первой межрегиональной конференции по информационной безопасности в Уральском федеральном округе "Инфофорум-Тюмень".

Об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор Тюменской области Александр Моор.

Конференция состоится будет проходить с 22 по 25 апреля 2025 года.

"Мы впервые проводим "Инфофорум-Тюмень”, где вместе с федеральными и региональными экспертами обсудим основные задачи цифрового развития, рассмотрим решения с использованием технологий искусственного интеллекта в сфере кибербезопасности и обменяемся опытом лучших практик для защиты детей и наших граждан", - отметил Александр Моор

Ключевое событие форума - пленарное заседание "Цифровой регион: ключевые задачи цифрового развития и обеспечения информационной безопасности".

В центре внимания участников: безопасность объектов КИИ, отечественное ПО, использование искусственного интеллекта для решений в сфере кибербезопасности, региональные стратегии цифровой трансформации, ключевые задачи цифрового развития и информационной безопасности, решения для обеспечения кибербезопасности граждан.