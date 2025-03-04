Свердловский облсуд изменил наказание матери, из-за которой в пожаре погиб ребенок

Свердловский областной суд изменил наказание матери, по вине которой в пожаре погиб ребенок. Женщине отменили условный срок.

Как сообщили Накануне.RU в суде, в апреле 2024 года в СНТ "Восход-2" в Новоуральске случилась трагедия: при подключении газового баллона к плите произошла утечка газа и возник пожар. В доме находилась мать семейства Татьяна, четверо ее детей и подруга старшего сына. Спастись из огня смогли все, кроме 7-летнего сына, который находился на втором этаже дома. Мальчик умер от отравления угарным газом. Против Татьяны возбудили уголовное дело о причинении смерти по неосторожности.

Женщина заявляла о своей невиновности, однако суд счел ее вину доказанной. Ей назначили восемь месяцев исправительных работ с удержанием 5% в доход государства условно с испытательным сроком восемь месяцев. Также судом был частично удовлетворен гражданский иск бывшего супруга Татьяны о компенсации морального вреда в 300 тысяч рублей.

В дальнейшем прокуратура подала апелляцию в Свердловский областной суд. Тот изменил приговор, внеся уточнения в смягчающие обстоятельства – из условных восемь месяцев исправительных работ превратились в реальные с удержанием из зарплаты 5% в доход государства.