На Алтае мэр лишился поста из-за утраты доверия

Глава города Камень-на-Оби (Алтайский край) Евгений Чернышов лишился поста. Причина – утрата доверия.

Помощник прокурора региона Мария Антошкина сообщила журналистам, что суд удовлетворил иск Каменского межрайонного прокурора. Полномочия Чернышова досрочно прекращены в связи с утратой доверия за несоблюдение ограничений и запретов, неисполнение обязанностей, которые установлены федеральным законодательством о противодействии коррупции.

Политик обязан был предоставлять полные и достоверные сведения о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера на себя и членов своей семьи, однако в отчётах не сделал это, пишет РИА Новости.