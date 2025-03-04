Свердловский минздрав оставил ребенка-инвалида без необходимого лечебного питания

Свердловское министерство здравоохранения отказало матери 6-летнего ребенка-инвалида в получении лечебного питания, необходимого по жизненным показаниям. В дело вмешалась прокуратура, к которой за помощью обратилась мать мальчика.

Сын екатеринбурженки страдает заболеванием пищеварительной системы. В 2021 году специалисты ФГБУ "НМИЦ ДГОИ им. Дмитрия Рогачева" Минздрава России дали заключение, согласно которому мальчик должен продолжать получать лечебные питательные смеси - так сохранится и повысится терапевтический эффект, будет поддерживаться нормальный нутритивный статус и улучшится его качество жизни.

400 гр. смеси обходится семье в 2 тыс. рублей. Чтобы решить эту проблему, в комиссию свердловского минздрава были направлены документы об обеспечении ребенка лечебным питанием. На заседании рабочей группы ведомства семье решили отказать, так как мальчик отсутствовал в льготных списках. Прокуратура обратилась в суд и выиграла дело. Решение суда обращено к немедленному исполнению. Его фактическое исполнение находится под контролем надзорного ведомства.

Напомним, что в похожей ситуации оказалась и семья Бахтиных из Екатеринбурга, чей сын болен СМА. Несмотря на устойчивую положительную динамика и отсутствие негативных последствий при принятии дорогостоящего препарата "Рисдиплам", областной минздрав отказывался обеспечивать им ребенка. Родители мальчика выходили на пикеты, направляли обращения в федеральный Минздрав и надзорные ведомства и даже приезжали с плакатами в Москву. В результате им все же удалось победить, а их сына обеспечили жизненно необходимым препаратом.