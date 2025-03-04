В Новом Уренгое на ребенка упал металлический щит

В Новом Уренгое прокуратура направила в суд административное дело по ч. 2 ст. 14.1.3 КоАП РФ (нарушение лицензионных требований при управлении многоквартирным домом), а также иск в суд о взыскании компенсации морального вреда в пользу ребенка, получившего травму от падения металлического щита, сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Ямало-Ненецкого автономного округа.

Прокуратура проверила исполнение требований законодательства УК "Уютный Север", которая управляет многоквартирным домом 1/8 мкр. Мирный.

Установлено, что 23 февраля 2025 года металлический щит, закрывающий провод, пятилетний ребенок получил ушибленную рану лба. Его доставили в больницу где ему оказали медицинскую помощь. Результаты рассмотрения актов прокурорского реагирования находятся на контроле.