04 Марта 2025
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Общество Астраханская область
Фото: Накануне.RU

Систему мер по снижению аварийности на дорогах реализуют в Астраханской области

Накануне губернатор Астраханской области Игорь Бабушкин провел очередное заседание комиссии по обеспечению  безопасности дорожного движения в регионе.

Темой обсуждения стало состояние аварийности на дорогах региона  в прошлом году, приведение автотрасс  в нормативное состояние, работа системы фото- и видеофиксации.

Глава региона отметил, что по статистике в 2024 году на территории Астраханской области произошло 944 ДТП. Жертвами аварий стали 79 человек. Игорь Бабушкин напомнил о начале реализации в 2025 году нового нацпроекта «Инфраструктура для жизни». Одной из его основных целей является снижение числа погибших и раненых на дорогах.

(2025)|Фото: astrobl.ru

Как сообщил начальник УГИБДД УМВД России по Астраханской области – полковник полиции Геннадий Щетинин, в 2024 году рост ДТП в регионе составил 4,5%. Также на 2% стало больше раненых в авариях, а число погибших осталось на уровне 2023 года. При этом показатель тяжких последствий ДТП снизился и составляет 6,3% (в 2023 году – 6,4%). В целом по России этот показатель составляет 8,1% а по ЮФО – 9,8%. Геннадий Щетинин отметил, что основные причины дорожно-транспортных происшествий – нарушение ПДД водителями и пешеходами. Однако многое зависит от качества покрытия и обустроенности дорог.

ИО главы Упрдор «Каспий» Ильнар Исламов рассказал о планах по снижению аварийности на 2025 год. В частности предполагается обустроить стационарное освещение общей протяженностью 30 км, установить 16 км противоослепляющих экранов, более 650 метров пешеходных ограждений, провести ремонт 17 км автодорог и нанести защитный слой на 118 км трасс. Также в 2025-2026 годах планируется привести в нормативное состояние шесть площадок для отдыха водителей.

Директор ГКУ АО «Астраханьавтодор» Фазыл Утебалиев сообщил, что в 2024 году число дорожно-транспортных происшествий на контролируемых учреждением дорогах сократилось на 11%. Это стало возможным благодаря постоянной работе, проводимой на дорожных объектах. В прошедшем году было организовано автономное освещение для 18 пешеходных переходов и установлено стационарное освещение на дорогах в населённых пунктах Атал Приволжского района и Новоурусовка Красноярского района. Также заменили и установили более 600 дорожных знаков и около 700 сигнальных столбиков.

дорожная разметка, пешеходный переход(2023)|Фото: пресс-служба губернатора Астраханской области

О модернизации светофорных объектов доложил глава  Астрахани Игорь Редькин. Всего в областном центре 139 светофорных объектов. Многие из них имеют совмещение, разрешающее одновременное движение и для водителя, и для пешехода. Из-за этого часто происходят наезды на пешеходов, переходящих «зебру» на зелёный свет «своего» светофора. По современным стандартам для водителя должен быть отдельный сигнал белого цвета, информирующий его о том, что пешеходам тоже разрешено переходить дорогу. В 2024 году девять подобных светофорных объектов установили по ул. Адмиралтейской. В этом году работа продолжится по девяти адресам на ул. Н. Островского.

знаки "Пешеходный переход" и "Работает эвакуатор"(2023)|Фото: Накануне.RU

Зампредседателя правительства Астраханской области Ильдар Сайфуллин доложил о работе по переустановке в соответствии с федеральным законодательством комплексов фото- и видеофиксации. Из-за изменений требований к местам для размещения комплексов, сейчас в Астраханской области работают 54 единицы, при том, что общее их количество составляет 176. Сейчас идет разработка и согласование проектов организации дорожного движения, после которого все комплексы снова начнут функционировать на дорогах региона.

Теги: игорь бабушкин, аварийность на дорогах, светофорные объекты, дорожное движение, пдд


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