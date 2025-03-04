Шарий: Сложилась украинская национальная идея - сбежать за границу и откуда призывать воевать

Нужно сбежать с Украины за границу и оттуда призывать воевать против России. Это стало украинской национальной идеей. Так прокомментировал проукраинские акции в городах США и Европы украинский блогер Анатолий Шарий, тоже уехавший за границу. Правда, уже не призывающий воевать.

На прошедших акциях украинцы и проукраинские активисты протестовали против позиции президента США Дональда Трампа и вице-президента Джей Ди Вэнса о необходимости заключения мирной сделки, обвиняя их в предательстве. Они выражали поддержку Зеленскому, призывали не идти ни на какие компромиссы и продолжать военную поддержку киевского режима. Сами они воевать не хотят, зато призывают к продолжению боевых действий, подчеркивает Шарий.

"У меня складывается впечатление, что за 30 лет сложилась такая национальная идея - уехать подальше от Украины и там изображать из себя самого большого патриота. Они не собрались возле ТЦК с требованием забрать их и наконец-то отправить на фронт. Эти "патриоты на выезде" требуют, чтобы вы воевали. Сами они не рвутся на фронт. Они хотят, чтобы воевали за них, чтобы те, которые на фронте, оставались там всегда. Чучело в Нью-Йорке выйдет покричать, а потом сожрет свой макдональдс и отправится в свою хату. Воевать он не хочет, но он хочет кричать об этом", - рассказал Шарий.

По февральскому опросу, большинство живущих на Украине (64%) поддерживают мирные переговоры с Россией. По украинцам за рубежом данных нет, но результаты голосования прошлых лет на заграничных участках всегда показывали более сильный антироссийский настрой.