Мальчик из Перми, которого избил и пытался утопить отчим, сейчас находится в центре помощи семьям

Мальчик из Перми, которого избил и пытался утопить отчим, сейчас находится в центре помощи семьям, сообщила в своем Telegram-канале член Совета по правам человека при президенте РФ Марина Ахмедова, передает корреспондент Накануне.RU.

"Там же находится его семья. С ними сейчас работают психологи и соцработники. А его "отец", оказавшийся отчимом, собрал сумку и бросился в бега, но был задержан полицией. Ребенком занимается уполномоченная по правам детей в Пермском крае. Но и мы следим за этой ситуацией", - говорится в сообщении.

Напомним, мужчина хотел утопить пасынка в ванной после ссоры с его матерью. Ребенок, мальчик с окровавленным лицом и в мокрой одежде, обратился за помощью к людям на улице. Одна женщина начала вызывать экстренные службы, консьержка дома побежала за вещами, но тут из подъезда вышел пьяный отчим. Ребенка защитил сосед.

Мужчина был задержан, следователями готовится ходатайство в суд об избрании ему меры пресечения в виде заключения под стражу, в ближайшее время ему будет предъявлено обвинение. Возбуждено уголовное дело по статье "Истязание несовершеннолетнего". В ситуацию вмешался глава СКР Александр Бастрыкин. Он поручил доложить о ходе расследования уголовного дела по факту истязания ребенка в Пермском крае.