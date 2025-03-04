В Москве умер обвиняемый во взяточничестве экс-министр из Башкирии

Умер бывший замминистра транспорта Пермского края, экс- министр транспорта и дорожного хозяйства Башкирии Александр Клебанов. Он скончался в одной из столичных больниц на фоне тяжелого заболевания.

В последнее время Александр Клебанов находился под домашним арестом в рамках возбужденного против него в Башкирии уголовного дела, сообщает "Ъ-Прикамье".

По версии следствия, в мае 2023 г. министр потребовал деньги за покровительство и помощь в получении платежей за уже выполненные работы, в противном случае грозил, что денег не будет. Руководство компании согласилось дать взятку. В отношении Клебанова возбуждено уголовное дело по статье "Получение взятки в особо крупном размере". 7 мая 2024 г. чиновника уволил глава Башкортостана Радий Хабиров.