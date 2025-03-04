После приостановки помощи США Украине выиграла Россия

Россия является главным бенефициаром решения президента США о приостановке всей военной помощи Украине. Об этом пишет газета The New York Times (NYT), сообщает Lenta.ru.

Как говорится в материале, решение Дональда Трампа резко обостряет разрыв между Вашингтоном и Киевом в критический момент конфликта.

"Самым непосредственным бенефициаром этого шага является президент России Владимир Путин", — говорится в статье.

По мнению авторов, любой затяжной спор между Трампом и Владимиром Зеленским только укрепит позицию Москвы — либо на поле боя, либо во время переговоров о прекращении огня.

Ранее в Белом доме объявили о приостановке всей военной помощи Украине.

Сегодня стало известно, что Белый дом приостанавливает всю военную помощь Киеву. В администрации Дональда Трампа рассказали, что поставки не возобновятся, пока Киев не захочет вести переговоры о мире. Президент США приказал министру обороны Питу Хегсету "взять паузу".

Военная техника США, которая сейчас направляется на Украину или находится на транзитных складах в Польше, не попадет в эту страну.