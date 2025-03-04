Глава Пентагона заявил, что не приказывал киберкомандованию прекратить деятельность против России

Министр обороны США Пит Хегсет не отдавал приказа Киберкомандованию страны прекратить всю деятельность против России, включая наступательные кибероперации. Об этом сообщает Bloomberg со ссылкой на представителя министерства обороны США.

Отмечается, что не было "никакого приказа об отказе от этого приоритета".

На прошлой неделе о таком приказе Хегсета сообщило издание Record.

Ранее в России началось обучение "белых" хакеров – специалистов по кибербезопасности. Они специализируются на тестировании безопасности компьютерных систем.