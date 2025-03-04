Пермские школьники пожаловались Мизулиной на таракана в котлете

Пермские школьники пожаловались главе Лиги безопасного интернета Екатерине Мизулиной на таракана, найденного в котлете в школе №76, передает корреспондент Накануне.RU.

Скриншот Мизулина опубликовала в своем Telegram-канале, назвав учеников добровольными помощниками Роспотребнадзора.

"В Перми в школе МАОУ 76 в котлете был найден таракан, помогите. Еда и так ужасная", - обратились к ней ученики.

Департамент образования администрации Перми начал проверку, сообщили в администрации города.