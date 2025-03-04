В Первоуральске водитель грузовика насмерть сбил пешехода

В Первоуральске грузовик насмерть задавил пешехода. Трагедия произошла 3 марта около 20.00 на ул. Ленина в районе дома 6, сообщили в пресс-службе Госавтоинспекции по Свердловской области.

По предварительным данным, водитель "Митсубиси Кантер" двигался со стороны пр. Ильича в сторону ул. Чекистов. В это время мужчина-пешеход решил перейти дорогу в неположенном месте и попал под колеса автомобиля. В результате столкновения, пешеход от полученных травм скончался на месте. Сейчас его личность устанавливают сотрудники полиции.

За рулем находился мужчина 1989 г.р. с 13-летним стажем вождения. За это время он 10 раз привлекался к административной ответственности за нарушение правил дорожного движения. В момент аварии был трезв.

В Госавтоинспекции отметили, что пешеход был одет в темную одежду без световозвращающих элементов, из-за чего водитель мог его не заметить. На месте аварии сотрудники полиции проводят необходимые процессуальные действия. По данному факту назначено проведение расследования.

Госавтоинспекция обращает внимание пешеходов на необходимость соблюдения правил перехода проезжей части, особенно в тёмное время суток и при плохой видимости. Также рекомендуем пешеходам использовать световозвращатели, чтобы повысить свою безопасность при участии в дорожном процессе.