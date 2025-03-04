04 Марта 2025
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Происшествия В России
Фото: Накануне.RU

Возгорания в Ростовской области после атаки БПЛА потушили

Возгорания, возникшие в результате атаки беспилотного летательного аппарата (БПЛА) на Чертковский район Ростовской области, потушены. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Юрий Слюсарь.
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Пострадавших нет. По предварительным данным, нападение велось беспилотниками PD-2.

Также без пострадавших и последствий на земле обошлась воздушная атака в небе над Новошахтинском.

Ночью жители Верхнедонского района нашли в окрестностях хутора Павловский обломки упавшего в поле БПЛА. Они обратились в дежурные службы. Специалисты сегодня обследуют и обезвредят дрон.

Также была совершена атака на НПЗ в Сызрани. По данным SHOT, она началась примерно в 1:45. Местные жители говорят, что слышали от трёх до пяти громких взрывов. На месте происшествия работают специалисты расчётов МЧС. Официальной информации о пострадавших нет.

"Прошу всех, кто обнаружит упавшие беспилотники, а также их части, ни в коем случае не приближаться к ним и не трогать обломки - это опасно! Сразу же сообщайте о найденных предметах в экстренные службы по телефону 112", - написал Слюсарь.

Всего за прошедшую ночь дежурные силы противовоздушной обороны (ПВО) уничтожили 18 украинских БПЛА. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

10 БПЛА уничтожены над Ростовской областью, три - над Воронежской области, два - над Самарской области и по одному БПЛА над Курской, Белгородской и Астраханской областями.

Теги: бпла, ростов, сызрань, слюсарь


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