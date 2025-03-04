США приостанавливают военную помощь Киеву

Белый дом приостанавливает всю военную помощь Киеву. Об этом пишет Fox News.

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В администрации Дональда Трампа рассказали, что поставки не возобновятся, пока Киев не захочет вести переговоры о мире. Президент США приказал министру обороны Питу Хегсету "взять паузу".

Военная техника США, которая сейчас направляется на Украину или находится на транзитных складах в Польше, не попадет в эту страну.

По данным СМИ, приостановить военную помощь Трамп решил после перепалки с Зеленским в Овальном кабинете 28 февраля. По мнению американского лидера, Зеленский проявил неуважение и даже не поблагодарил за помощь этой стране.

Тем временем, главы европейских стран обсудили военную поддержку Киева и увеличение экономического давления на Россию, а также план окончания российско-украинского конфликта.

Британский премьер Кир Стармер назвал главной задачей формирование западными союзниками военной "коалиции доброй воли" для обеспечения безопасности Украины после завершения боевых действий. Хотя по итогам встречи лидеры западного мира так и не решили, как сохранить прежнюю коалицию с учётом нежелания США продолжать конфликт с Россией.