Цветы к 8 Марта за год подорожали на 18%

В России цветы к Международному женскому дню, который отмечается 8 марта, за год подорожали на 18%.

По словам аналитиков, в текущем году букет обойдется в среднем в 4 тыс. руб., а в Москве — около 5 тыс. руб. несмотря на то, что колебания курса доллара не сказались на стоимости, из-за ажиотажного спроса продавцы снижать цены не намерены. Уже к началу месяца количество заказов на букеты выросло на треть.

При этом российские цветы составляют лишь 20% рынка, в основном это розы и тюльпаны. В 2025 году также пользуются популярностью орхидеи, гортензии и луковичные растения, которые будут распускаться постепенно. Врачи напоминают, что цветы могут стать причиной аллергии, поэтому лучше выбирать те, у которых нет слишком сильного аромата, сообщают "Известия".