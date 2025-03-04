04 Марта 2025
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Фото: Накануне.RU

Неверные путевые листы – самое распространенное нарушение таксистов

Сотрудники Госавтоинспекции, как правило, штрафуют таксистов за проблемы с путевыми листами.

Среди них - неверное заполнение или отсутствие данных о предрейсовом прохождении медицинского и технического осмотра. Как сообщил владелец таксопарка "Шоколад" Спартак Заболотский, более 90% зафиксированных во время рейдов нарушений связаны с путевыми листами, то есть информацией о тех- и медосмотрах. При этом сама справка об осмотрах может быть, но будет оформлена с нарушениями сроков.

По всей стране в настоящее время выявляют большое количество нарушений в оформлении путевых листов у водителей такси, указал председатель Союза пользователей цифровых платформ "Цифровой мир" Валерий Корнеев.

Впрочем, по данным ГАИ, самые распространенные категории — неправомерное нанесение разметки такси. При этом в графе "Иные нарушения" цифры в пять раз выше, нежели в пункте о разметке. По словам экспертов, именно там и оказываются претензии к оформлению путевых листов. Сейчас требования к ним настолько объемные, что пройти перед рейсом технический и медицинский осмотр можно, "только если техник и врач живут в одном подъезде с водителем", отметили они, сообщают "Известия".

Ранее стало известно, что группа депутатов Госдумы от ЛДПР внесет проект закона, которым предлагается штрафовать агрегаторов такси до 500 тыс. руб. за передачу заказа водителям без действующего разрешения на управление автомобилем.

Теги: таксисты, такси


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