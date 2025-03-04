Усыплять бездомных собак разрешили в 17 регионах РФ

В России касающиеся усыпления бездомных животных законы приняты в 15 субъектах, а в двух других регионах — Хакасии и Мордовии — эти нормы вскоре вступят в силу.

В настоящее время законы об урегулировании усыпления бездомных животных действуют в Мурманской, Астраханской, Самарской, Оренбургской и Кемеровской областях, а также в Магаданской области, Ставропольском и Алтайском и Забайкальском краях, Удмуртской Республике, Ханты-Мансийском автономном округе, Республике Тыва, Чукотском автономном округе, Бурятии и Якутии, сообщает РБК.

Ранее Конституционный суд России признал умерщвление безнадзорных животных в регионах исключительной мерой, возможной только в случае их опасности для человека.