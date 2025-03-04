Поставщиков "Светофора" ждет внеплановая проверка Россельхознадзора

Россельхознадзор проведет внеплановые проверки партнеров торговой сети "Светофор".

Ведомство оценит работу поставщиков и производителей, которые хранят и продают свои товары в магазинах торговой сети. Уже готовы проекты необходимых поручений правительства, документы направлены в кабмин на согласование.

Как заявил глава "Общественной потребительской инициативы" Олег Павлов, выездная проверка позволяет комплексно изучить продукцию и деятельность производителя. Такой контроль позволит Россельхознадзору привлечь нарушителей к административной ответственности. Это затронет тех изготовителей и поставщиков, которые выпустили и продают товары с нарушением обязательных требований, сообщают "Известия".

Ранее Россельхознадзор нашел грубые нарушения в магазинах сети "Светофор". По данным ведомства, как правило, они касаются продажи молочной, мясной и рыбной продукции. Указывается на истекший срок годности продуктов, нарушение температурного режима их хранения, нарушение целостности, развакуумирование или полное отсутствие упаковки, отсутствие маркировки на товарах или неполную информацию на ней.