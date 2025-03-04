04 Марта 2025
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Общество В России
Фото: Накануне.RU

Молодым родителям могут разрешить работать по гибкому и сокращенному графику

В России Федеральное агентство по делам молодежи предлагает разработать законодательные предложения, позволяющие молодым родителям работать по гибкому или сокращенному графику без потери рабочего места.

Агентство также предлагает каждый год обеспечить финансовой поддержкой молодых родителей по месту работы, если у них есть ребенок в возрасте до трех лет. Для них также предложено снизить минимальные взносы по ипотеке. Отмечается, что предложения Росмолодежи по ежегодной финансовой поддержке нацелены на увеличение числа многодетных семей.

Уточняется, что молодые семьи госслужащих и приравненных к ним категорий работников, которые впервые стали родителями, должны быть обеспечены к 2030 году жильем. К этому же времени студенческие семьи должны иметь возможность жить вместе в общежитии.

Росмолодежь также предлагает проводить в течение 2025–2030 гг. мероприятия по повышению престижа института семьи и популяризации традиционных семейных ценностей. Организовывать их планируется в День матери и День отца, а также День семьи, любви и верности.

Внимание уделено и пропаганде среди молодежи здорового образа жизни и экологическому просвещению, популяризация военной службы среди молодых людей, сообщают "Ведомости".

Ранее в Совфеде призвали рассказывать детям о роли материнства и отцовства. Дополнительные выплаты важны, однако немаловажным фактором является и ценностные аспекты.

Теги: рожители, семьи, работа


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Ранее 20.02.2024 00:20 Мск В Совфеде призвали рассказывать детям о роли материнства и отцовства

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