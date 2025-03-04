Трамп: Некоторые не хотят быстрого завершения конфликта на Украине

Американский лидер Дональд Трамп уверен, что сделку по урегулированию конфликта вокруг Украины можно достичь "очень быстро".

Однако, по его словам, некоторые выступают против мира. "Мы должны заключить соглашение, сделку можно заключить очень быстро. Заключить соглашение не должно быть трудным", - сказал глава государства журналистам. Так он ответил на вопрос о перспективе урегулирования украинского конфликта.

При этом Трамп отметил, что "некоторые не хотят заключать соглашение", несмотря на усилия Белого дома в этом вопросе.

Ранее стало известно, что администрация американского президента поручила Госдепу и Минфину подготовить перечень санкций, которые могут быть смягчены в ходе переговоров с Россией.