04 Марта 2025
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Фото: Накануне.RU

В московском метро начали тестировать оплату проезда цифровыми рублями

В метро Москвы начали тестировать оплату проезда с помощью цифрового рубля.

Как сказано в Telegram-канале департамента транспорта, испытание проходит в закрытом режиме совместно с Центробанком и ВТБ. По словам заместителя главы города Максима Ликсутова, участники фокус-группы успешно приобрели несколько карт "Тройка" и пополнили баланс транспортной карты за цифровые рубли в кассе. Для этого был использован универсальный QR-код.

Покупателю достаточно зайти в банковское приложение и отсканировать камерой смартфона единый статичный QR-код, который размещен в кассовой зоне. После этого нужно выбрать цифровой рубль или Систему быстрых платежей и подтвердить платеж.

Ликсутов отметил, что сегодня Москва — мировой лидер по количеству способов оплаты в городском транспорте.

Ранее стало известно, что запуск цифрового рубля отложили как минимум до 2026 года.

Теги: метро, Москва, цифровой рубль


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Ранее 27.02.2025 12:11 Мск ЦБ отложил массовое внедрение цифрового рубля

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