04 Марта 2025
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Происшествия Свердловская область
Фото: пресс-служба ПАО &quot;Ростелеком&quot;

С начала 2025 года в Свердловской области «Ростелеком» зафиксировал больше 30 случаев кражи кабеля

С начала 2025 года «Ростелеком» в Свердловской области зарегистрировал больше 30 случаев хищения телекоммуникационной инфраструктуры. По данным компании, пострадали тысячи абонентов, включая социально значимые объекты. Ущерб, нанесенный «Ростелекому» противоправными действиями, составил миллионы рублей.

В 2023 году в Свердловской области было зафиксировано более 300 случаев хищений кабелей связи. В 2024 году количество подобных инцидентов уменьшилось на 200.

В связи с чем, «Ростелеком» оснащает все больше объектов сигнализациями, запорными устройствами и дополнительными системами контроля.

Андрей Асадов, директор центра эксплуатации Екатеринбургского филиала компании «Ростелеком» поясняет: «Инфраструктура “Ростелекома” на территории Свердловской области в основном построена на оптических каналах связи. Такой кабель имеет особую структуру: он состоит из тонких стеклянных волокон, ценных металлов в его составе нет. Злоумышленники не могут его продать после совершения преступления, но подобные действия наносят огромный вред как предприятиям, так и обычным пользователям».

(2025)|Фото: пресс-служба ПАО "Ростелеком"

Представители провайдера просят жителей Свердловской области при первом подозрении о том, что готовится или происходит кража кабеля, канализационных люков или другого оборудования, сообщать в полицию.

(2025)|Фото: пресс-служба ПАО "Ростелеком"

Валерий Горелых, руководитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Свердловской области отметил: «В 2024 году было возбуждено 68 уголовных дел. К различным срокам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительных колониях приговорены пять человек, еще столько же злоумышленников находятся под следствием. Хочу напомнить, что повреждение кабеля связи даже не с целью хищения может быть квалифицировано по части первой и второй статьи 215.2 Уголовного кодекса Российской Федерации, то есть приведение в негодность объектов жизнеобеспечения. Максимальное наказание – лишение свободы на срок до пяти лет».

Теги: кража кабеля, ростелеком, преступления


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