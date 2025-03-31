"Светофор" проверят на соблюдение правил пожарной безопасности

Торговую сеть "Светофор" ждут новые проверки. На этот раз речь идёт о правилах пожарной безопасности.

"Помещения, в которых располагаются "Светофоры", мы арендуем. И, согласно договору аренды, за соответствие помещений пожарным требованиям отвечают арендодатели, а не "Светофоры"", - сказала ТАСС директор сети "Светофор" по ЦФО Елена Захаренко, отметив, что арендодателю в случае выявленных нарушений, например, могут предписать внести конструкционные изменения.

Ранее в Россельхознадзоре сообщили, что магазины сети "Светофор" используются как площадка для продажи поддельной продукции. По данным ведомства, это подтверждают выявления несоответствий в реализуемых товарах в сети. Отмечается также, что в ходе проверок торговых точек в нескольких регионах России в феврале и марте 2025 года были выявлены грубые нарушения техрегламентов и ветеринарного законодательства, а также зафиксирован оборот фальсифицированной продукции. В Россельхознадзоре уточнили, что опасная продукция была утилизирована.

До этого Россельхознадзор нашел грубые нарушения в магазинах сети "Светофор". По данным ведомства, как правило, они касаются продажи молочной, мясной и рыбной продукции. Указывается на истекший срок годности продуктов, нарушение температурного режима их хранения, нарушение целостности, развакуумирование или полное отсутствие упаковки, отсутствие маркировки на товарах или неполную информацию на ней. Россельхознадзор проводит внеплановые проверки партнеров торговой сети "Светофор" по всей стране. В феврале была приостановлена работа 76 магазинов в 45 регионах.