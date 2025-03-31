Медведев назвал главный смысл приговора Ле Пен

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев считает, что главный смысл приговора Марин Ле Пен – устранение лидера одной из крупнейших партий Франции в преддверии президентских выборов 2027 г.

"Похожий позор весь мир недавно наблюдал в Румынии, где от участия в избирательном процессе под не менее надуманным предлогом был отстранён популярный кандидат Кэлин Джорджеску. Даже американцы в лице их вице-начальника Вэнса тогда вынуждены были отчитать европейскую либеральную шушеру на Мюнхенском сборище", - написал политик на своей странице "ВКонтакте".

Марин Ле Пен, которая по ряду опросов является самым популярным политиком во Франции, приговорили к четырем годам лишения свободы (два из них – домашний арест с браслетом, два – условно), штрафу в 100 тыс. евро и запрету на пять лет занимать выборные должности. Судья Парижского суда уточнил, что запрет вступает в силу прямо сейчас, это значит, что его нельзя будет оспорить. Такой запрет ставит крест на планах Ле Пен баллотироваться в президенты Франции в 2027 г.