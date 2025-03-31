В НАТО так и не нашли доказательств причастности России к повреждению балтийских кабелей
Несмотря на активизацию НАТО на Балтике в рамках операции Baltic Sentry альянсу до сих пор не удалось найти никаких доказательств причастности России к повреждению подводных кабелей в этом регионе, пишет Wall Street Journal со ссылкой на неназванных чиновников. Подозревать Россию в НАТО продолжают, продолжается и расследование.
Страны НАТО из балтийского региона еще зимой договорились об усилении патрулирования моря после случаев повреждения силовых и интернет-кабелей на дне Балтийского моря. Патрули усилены фрегатами, самолетами и морскими дронами.