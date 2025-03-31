На блогера Апачева составили протокол за граффити в Судже

На блогера Акима Апачева составлен протокол о хулиганстве за публикацию в Сети фото граффити с нецензурной бранью, нарисованных им в Судже. Об этом сообщили в региональном управлении МВД РФ.

"По факту хулиганских действий блогера в полиции была проведена проверка. Специалисты подготовили лингвистическое исследование", - сообщили в полиции.

Ранее врио главы региона Александр Хинштейн заявлял, что Апачева собираются привлечь к ответственности по трем административным статьям. Речь идет о нарушении запрета на въезд в приграничный район, использовании ненормативной лексики и порче имущества.

Напомним, Апачев попытался объясниться перед курянами за свои граффити в Судже. В видеообращении, которое он разместил в своем Telegram-канале, Апачев заявил, что "никого не хотел обидеть своими граффити". По его словам, таким образом он "хотел поддержать бойцов, которые ездят через город и видят огромное количество украинских граффити".