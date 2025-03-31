Более 2000 человек погибло в результате землетрясения в Мьянме

2056 человек погибли в результате землетрясения, которое произошло 28 марта в Мьянме, пишет Вечерняя Москва.

Такую информацию предоставили в информационном агентстве Xinhua.. Около 3,9 тысячи человек получили ранения, 270 все еще числятся пропавшими без вести.

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло на территории страны в пятницу, 28 марта. Его толчки ощущались и в соседних регионах — в Бангладеш, Китае, Лаосе, Индии и Таиланде. Под завалами до сих пор остаются многие люди.

В Мьянме объявлен недельный национальный траур в связи с последствиями землетрясения. Об этом заявил председатель государственного административного совета Республики Союз Мьянма, премьер-министр и старший генерал Мин Аун Хлайн, пишет РИА Новости.

С 31 марта по 6 апреля национальный флаг должен быть приспущен.