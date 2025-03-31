В Березниках следователи начали проверку из-за распыления перцового баллончика

В Березниках следователи СК России устанавливают обстоятельства происшествия в учебном заведении, в результате которого пострадали дети, сообщили Накануне.RU в пресс-службе регионального управления СКР.

Следователи проводят процессуальную проверку из-за распыления перцового баллончика в школе. Проверка проводится по признакам преступления, предусмотренного ст. 213 УК РФ (хулиганство).

Сегодня днем один из учеников распылил перцовый газ из баллончика, в результате чего учащиеся обратились к школьному врачу с жалобами на головную боль, тошноту и першение в горле, некоторые из них были осмотрены в медицинском учреждении и отпущены домой.

Никому из школьников вреда здоровью не причинено.

В настоящее время следователями проводится осмотр места происшествия, опрашиваются очевидцы, запланированы иные проверочные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.