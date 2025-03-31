Целевую программу замены лифтов в многоквартирных домах разработают по поручению губернатора в Костромской области

Губернатор Костромской области Сергей Ситников поддержал предложение о создании целевой программы по замене лифтового оборудования в многоквартирных домах.

Глава региона напомнил, что первые лифты в костромских многоэтажках стали появляться в 70-х годах прошлого века. За время эксплуатации накопилось много проблемных вопросов. Всего к 2030 году в регионе замене подлежат более 500 лифтов.

С инициативой сформировать специальную региональную программу на еженедельном областном совещании выступил депутат Костромской областной Думы Вадим Козырев. Он сообщил, что к нему обратились председатели Советов многоквартирных домов микрорайона Давыдовский, обеспокоенные состоянием лифтов. Значительное количество лифтовых комплексов эксплуатируются более 25 лет, а это, как правило, предельный срок их эксплуатации. Решить вопрос за счет средств на спецсчетах домов не реально, не хватает средств.

По итогам обсуждения депутаты облдумы от фракции «Единая Россия» предложили разработать целевую программу.

Средства на замену лифтов готов выделить областной фонд капитального ремонта, если собственники перейдут со спецсчета в так называемый «общий котел». Фактически это механизм беспроцентной рассрочки, при которой средства многоквартирные дома смогут возвращать в качестве взносов за капремонт.Напомним, ранее регион уже принимал участие в подобной федеральной программе Минстроя.

Сейчас Сергей Ситников поручил подключиться к реализации программы департамент строительства, ЖКХ и ТЭК, администрацию города и продумать экономические механизмы реализации проекта.

«Для нас принципиально важно определить экономическую модель, которая позволит эти вопросы решить, потому что у нас есть большое количество девятиэтажек, где люди приняли решение не входить в «общий котёл». Значит надо работать с собственниками жилья, понимая, что у них есть отдельные счета для этих целей, находить механизм, который будет стимулировать к принятию решений об использовании средств граждан на ремонт. В частности, люди с желанием принимают участие в проектах, где есть софинансирование или меры поддержки. Подумайте, в том числе, об использовании механизма самообложения. Абсолютно понятно, что затягивать с этой проблемой ни в коем случае нельзя», - подчеркнул губернатор Костромской области.