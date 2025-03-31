Целевую программу замены лифтов в многоквартирных домах разработают по поручению губернатора в Костромской области

31 Марта 2025
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино 80-летие Победы
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Нам нужен суверенный Центробанк"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Imperial & Legal - получение гражданства и резидентства за инвестиции, а также иммиграция в Великобританию

Политика Костромская область
Фото:Накануне.RU

Целевую программу замены лифтов в многоквартирных домах разработают по поручению губернатора в Костромской области

Губернатор Костромской области Сергей Ситников поддержал предложение о создании целевой программы по замене лифтового оборудования в многоквартирных домах.

Глава региона напомнил, что первые лифты в костромских многоэтажках стали появляться в 70-х годах прошлого века. За время эксплуатации накопилось много проблемных вопросов. Всего к 2030 году в регионе замене подлежат более 500 лифтов.

С инициативой сформировать специальную региональную программу на еженедельном областном совещании выступил депутат Костромской областной Думы Вадим Козырев. Он сообщил, что к нему обратились председатели Советов многоквартирных домов микрорайона Давыдовский, обеспокоенные состоянием лифтов. Значительное количество лифтовых комплексов эксплуатируются более 25 лет, а это, как правило, предельный срок их эксплуатации. Решить вопрос за счет средств на спецсчетах домов не реально, не хватает средств.

По итогам обсуждения депутаты облдумы от фракции «Единая Россия» предложили разработать целевую программу.

Табличка "Лифт на ремонте"(2024)|Фото: Накануне.RU

Средства на замену лифтов готов выделить областной фонд капитального ремонта, если собственники перейдут со спецсчета в так называемый «общий котел». Фактически это механизм беспроцентной рассрочки, при которой средства многоквартирные дома смогут возвращать в качестве взносов за капремонт.Напомним, ранее регион уже принимал участие в подобной федеральной программе Минстроя.

(2025)|Фото: adm44.ru

Сейчас Сергей Ситников поручил подключиться к реализации программы департамент строительства, ЖКХ и ТЭК, администрацию города и продумать экономические механизмы реализации проекта.

«Для нас принципиально важно определить экономическую модель, которая позволит эти вопросы решить, потому что у нас есть большое количество девятиэтажек, где люди приняли решение не входить в «общий котёл». Значит надо работать с собственниками жилья, понимая, что у них есть отдельные счета для этих целей, находить механизм, который будет стимулировать к принятию решений об использовании средств граждан на ремонт. В частности, люди с желанием принимают участие в проектах, где есть софинансирование или меры поддержки. Подумайте, в том числе, об использовании механизма самообложения. Абсолютно понятно, что затягивать с этой проблемой ни в коем случае нельзя», - подчеркнул губернатор Костромской области.

Теги: сергей ситников, замена лифтов, многоквартирные дома, спецсчета


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети