31 Марта 2025
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Экономика Вологодская область
Фото: t.me/filimonov_official

Более 400 вологжан в этом году будут участвовать в чемпионате "Абилимпикс"

Ежегодный чемпионат «Абилимпикс» нацелен на помощь людям с инвалидностью и ограниченными возможностями здоровья показать своих профессионализм.

Более 400 вологжан принимают участие в конкурсе профессионального мастерства в 2025 году. Соревновательные мероприятия стартуют 31 марта и будут проходить в Вологде, Череповце, Грязовце и Соколе. Торжественное открытие X Регионального чемпионата по профмастерству среди людей с ограниченными возможностями здоровья «Абилимпикс» состоялось сегодня в Череповце. 

«В Вологодской области мы создаем условия, в которых каждый житель будет чувствовать себя комфортно – это одно из направлений нашей системной работы по повышению качества жизни в регионе. В том числе для достижения этой цели уже в десятый раз на Вологодчине проводим чемпионат «Абилимпикс». Такие состязания мотивируют вологжан с ограниченными возможностями здоровья к получению профессионального образования, содействуют их трудоустройству и социокультурной инклюзии в обществе», – сказал Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.

В состязаниях поучаствуют 110 школьников от 14 лет, 241 студент и 92 специалиста. Оценивать выполнение заданий будут 250 экспертов, представляющих сферу образования, представители предприятий-партнеров конкурсного движения «Абилимпикс» и общественных организаций. Победителей определят в категориях «школьники», «студенты» и «специалисты». Финалисты регионального этапа буду представлять Вологодчину на Национальном чемпионате, который пройдет в октябре.

Также победителям регионального этапа вручат сертификаты на приобретение технических средств реабилитации или получение дополнительное образование.

(2025)|Фото: t.me/filimonov_official(2018)|Фото: Накануне.RU

Участникам предстоит показать свое мастерство сразу по 45 позициям. В том числе в резьбе по дереву, вязании крючком, слесарном, столярном деле. Впервые в Вологодской области пройдут соревнования по компетенциям: мастер по приготовлению пиццы, сварочные технологии, специалист по охране труда и специалист по сурдокоммуникациям.

Следует отметить, что программа чемпионата  предполагает кроме соревнований предполагает  участие в различных деловых, культурных и профориентационных мероприятиях. А также в рамках чемпионата получить информацию о доступных вакансиях учебных и рабочих мест.

 

Теги: георгий филимонов, чемпионат абилимпикс, конкурс профессиональго мастерства


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