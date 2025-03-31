31 Марта 2025
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Общество Вологодская область
Фото: t.me/vologdaoblast

1 апреля В Вологодской области стартует двухмесячный субботник

В Вологодской области стартует масштабная кампания весенней уборки общественных территорий после зимнего периода.

«Мероприятия по благоустройству будут проходить до 31 мая. Как всегда, сами вместе с земляками выйдем на уборку улиц, дворов, общественных пространств. Особое внимание уделим памятникам и мемориалам участникам Великой Отечественной войны и прилегающим территориям. Восстанавливая внешний облик объектов, отдаем дань памяти и уважения Героям, ушедшим в Вечность во имя процветания и благополучия нашей страны», - сказал Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.

Глава региона сообщил, что управляющие компании региона уже закупили весь необходимый для субботников инвентарь, подготовлено также более 40 единиц специализированной техники.

В ходе большой приборки вологжане очистят автомобильные дороги, тротуары, газоны и скверы от скопившегося в зимний период мусора, проведут необходимый ремонт и покраску заборов, скамеек и контейнерных площадок.

Субботник в Дендропарке(2021)|Фото: Накануне.RU

В муниципалитетах графики субботников ожидают согласования. В Вологде общегородской субботник пройдет 19 апреля. В муниципалитетах региона график субботников находится в стадии согласования. Принять участие в мероприятиях по уборке общественных пространств смогут все желающие, необходимым инвентарем обеспечат всех.

(2025)|Фото: t.me/vologdaoblast

 

 

Теги: субботник, георгий филимонов, уборка территорий


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