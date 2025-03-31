Кабмин не поддержал проект о запрете продажи вейпов

Правительство России не поддержало законопроект КПРФ о полном запрете продажи вейпов. Об этом сообщает РИА Новости.

В отзыве говорится, что вопрос установления запрета розничной торговли никотинсодержащими и безникотиновыми жидкостями и устройствами для их потребления уже рассматривался кабмином в январе. Замечания, изложенные в предыдущем заключении, сохраняют актуальность и в отношении нового законопроекта, поэтому позиция правительства не изменилась.

Депутаты от КПРФ внесли законопроект в Госдуму в конце декабря. Как заявил спикер нижней палаты Вячеслав Володин, все фракции Госдумы поддержали полный запрет вейпов. Он запустил в своем телеграм-канале опрос о возможности полного запрета продажи вейпов и жидкостей к ним. 74 % проголосовавших поддержали это предложение.

В конце мая 2024 года в Госдуму также был внесен законопроект о полном запрете вейпов в России. По словам авторов документа, несмотря на то, что запрет приведет к потере доходов федерального бюджета, сохранение здоровья нации важнее. В правительство РФ сочли, что законопроект о полном запрете вейпов может способствовать росту нелегального оборота этой продукции.