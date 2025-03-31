Георгий Филимонов сообщил, что Вологодчина получит 403 млн рублей на развитие инфраструктуры туризма

Завершен конкурсный отбор Минэкономразвития РФ на предоставление регионам единой субсидии на туризм на три года – с 2025 по 2027. Конкурс проводился в рамках нового нацроекта «Туризм и гостеприимство», который инициировал президент.

«Вологодской области выделены значительные финансовые средства из федерального бюджета на укрепление туристического потенциала – 403 миллиона рублей, из которых 139,5 миллионов рублей – только на текущий год. Федеральную поддержку направим на реализацию проектов по развитию внутреннего и въездного туризма в регионе, а также на обустройство туристической инфраструктуры. Благодарю Минэкономразвития России и лично Министра экономического развития Российской Федерации Максима Геннадьевича Решетникова за поддержку наших инициатив. Продолжаем укреплять позиции Вологодчины на туристической карте нашей страны», – сообщил Губернатор Вологодской области Георгий Филимонов.

Так, в 2025 году 61,9 миллиона рублей предусмотрено на развитие инфраструктуры областной столицы в соответствии с туристическим кодом, охватывающим центральную часть города. Кроме того, 20 миллионов рублей выделено на поддержку и продвижение событийных мероприятий, направленных на развитие туризма в РФ.

Еще 57,6 миллионов рублей будут направлены на реализацию мероприятий по созданию объектов некапитальной туристической инфраструктуры, расположенных вдоль автомобильных туристических маршрутов. Эти средства поспособствуют комплексному развитию сферы туризма и улучшению условий для путешественников.