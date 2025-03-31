Прокуратура утвердила обвинительно заключение по делу о ДТП с автобусом хоккейной команды

Прокуратура утвердила обвинительное заключение по уголовному делу о смертельном ДТП в Невьянске, где автобус с детской хоккейной командой столкнулся с легковым авто. В той аварии погибли четыре человека: водитель и двое пассажиров "CITROEN С4, а также тренер детской хоккейной команды. Кроме того, тяжкий вред здоровью был причинен двоим воспитанникам спортшколы, 2008 г.р.

Обвиняемыми выступают индивидуальный предприниматель, которые предоставлял услуги по перевозке граждан, а также работавшие у него механик и водитель автобуса. Как сообщили Накануне.RU в пресс-службе областной прокуратуры, в зависимости от роли и степени участия все трое обвиняются по:

п. "в" ч. 2 ст. 238 УК РФ "Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью и смерть человека";

ч. 3 ст. 266 УК РФ "Выпуск в эксплуатацию технически неисправного транспортного средства, повлекший по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека и смерть двух и более лиц";

ч. 5 ст. 264 УК РФ "Нарушение правил дорожного движения и эксплуатации транспортного средства, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, а также смерть двух и более лиц".

Следствие считает, что ИП не организовал должный предрейсовый осмотр транспорта, а механик выпустил автобус на линию, несмотря на техническую неисправность шин. Водитель же превысил допустимую скорость, не учел особенности и состояние транспортного средства. Все это и привело к смертельному ДТП.

В ближайшее время уголовное дело будет направлено в Невьянский городской суд для рассмотрения по существу.

Ранее фигурантов дела поместили под домашний арест, чем осталась недовольна сторона пострадавших. Последние утверждали, что владелец транспортной компании Евгений Лобов может повлиять на ход следствия, если еще этого не сделал.

Напомним, 29 января в районе Верх-Нейвинска автобус с детской хоккейной командой, возвращавшейся с соревнований, выехал на встречную полосу, где столкнулся с автомобилем "Ситроен". В результате ДТП водитель и двое пассажиров авто погибли на месте, а тренер команды скончался в машине "скорой помощи". Также пострадали несколько детей. В дальнейшем выяснилось, что у автобуса лопнуло колесо.

На протяжении трех недель количество смертей в этой аварии оставалось под вопросом, так как 16-летний хоккеист все это время провел в коме. К счастью, парень проснулся и пошел на поправку.