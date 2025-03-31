Марин Ле Пен приговорена к четырем годам лишения свободы

Марин Ле Пен, которая по ряду опросов является самым популярным политиком во Франции, приговорили к четырем годам лишения свободы (два из них – домашний арест с браслетом, два – условно), штрафу в 100 тыс. евро и запрету на пять лет занимать выборные должности. Судья Парижского суда уточнил, что запрет вступает в силу прямо сейчас, это значит, что его нельзя будет оспорить. Такой запрет ставит крест на планах Ле Пен баллотироваться в президенты Франции в 2027 году.

Вместе с Ле Пен были признаны виновными еще восемь евродепутатов – всех их обвинили в растрате бюджетных средств ЕС в пользу партии "Национальное объединение" – речь идет о сумме более 4,6 млн евро.

Ле Пен пока не прокомментировала решение суда – она покинула здание суда перед самым оглашением приговора. Вечером политик обещала дать пресс-конференцию.