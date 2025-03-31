В Тюмени стартовала программа подготовки инженеров для развития проектов в регионах вечной мерзлоты

"Газпром нефть" совместно с Тюменским индустриальным университетом запустили программу подготовки специалистов для сопровождения промышленных проектов в криолитозоне. Как сообщили Накануне.RU в компании, выпускники займутся развитием добычной инфраструктуры и разработкой новых месторождений в Восточной и Западной Сибири.



Образовательный курс "Нефтегазовая инфраструктура в криолитозоне" предназначен для подготовки инженеров по проектированию, строительству и эксплуатации производственных объектов на многолетнемерзлых грунтах. Обучение рассчитано на полтора года, за которые студенты пополнят свой багаж знаниями по специальности, а также пройдут стажировку прямо на предприятиях компании. По словам заместителя начальника департамента по технологическому развитию разведки и добычи "Газпром нефти" Алексея Вашкевича, развитие проектов на Крайнем Севере имеет стратегическое значение как для компании, так и для страны в целом.

"Студенты новой программы смогут включиться в реальные проекты еще на стадии обучения и получат уникальные компетенции по обустройству месторождений в криолитозоне", – подчеркнул он.

Многолетнемерзлые грунты покрывают около 65% территории России. Именно на этих участках сосредоточены основные запасы нефти и газа. Эффективная и безопасная разработка месторождений в криолитозоне требует учета многих факторов и применения передовых технологий для сохранения неизменной температуры пород, от которой зависит надежность инфраструктуры. Именно поэтому отрасль остро нуждается в специалистах такого профиля.



"Каждый из проектов учебной программы будет разрабатываться по актуальной для компании проблематике. Работу будут постоянно сопровождать эксперты "Газпром нефти" и модераторы вуза", – уточнил Владимир Берг, руководитель программы опережающей инженерной подготовки Тюменского индустриального университета.

Отметим, что такое сотрудничество стало возможным благодаря участию университета в сообществе "Лига вузов", созданного "Газпром нефтью". Оно было создано для передачи опыта компании в учебные заведения и подготовки специалистов нового поколения для нефтяной отрасли. Ежегодно такое сотрудничество обеспечивает создание новых факультетов, базовых кафедр, корпоративных магистратур и лабораторий. Всего сообщество "Лига вузов" объединяет 47 высших учебных заведений из регионов России, а также университеты из Индии и Китая.