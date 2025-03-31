В Тюмени стартовала программа подготовки инженеров для развития проектов в регионах вечной мерзлоты

31 Марта 2025
Политика Экономика Общество Происшествия Армия и ВПК Образование Наука и техника Здравоохранение Спорт Туризм Экспертное мнение Вехи истории Портреты Книжный клуб Мнения из Сети Под ренTGеном ВКино 80-летие Победы
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
В мире В России В бывшем СССР За рубежом Россия Центральный ФО СЗФО Южный ФО Приволжский ФО Сибирский ФО Дальневосточный ФО Северо-Кавказский ФО Уральский ФО Южный ФО Астраханская область Волгоградская область Донецкая Народная... Запорожская область Краснодарский край Луганская Народная... Республика Адыгея Республика Крым Республика Калмыкия Ростовская область Севастополь Херсонская область Сибирский ФО Алтайский край Иркутская область Кемеровская область Красноярский край Новосибирская область Омская область Республика Алтай Республика Тыва Республика Хакасия Томская область Северо-Кавказский ФО Кабардино-Балкарская... Карачаево-Черкесская... Республика Дагестан Республика Ингушетия Республика Северная... Ставропольский край Чеченская республика Центральный ФО Белгородская область Брянская область Владимирская область Воронежская область Ивановская область Калужская область Костромская область Курская область Липецкая область Москва Московская область Орловская область Рязанская область Смоленская область Тамбовская область Тверская область Тульская область Ярославская область Северо-Западный ФО Архангельская область Вологодская область Калининградская область Ленинградская область Мурманская область Ненецкий автономный округ Новгородская область Псковская область Республика Карелия Республика Коми Санкт-Петербург Дальневосточный ФО Амурская область Еврейская автономная... Забайкальский край Камчатский край Магаданская область Приморский край Республика Бурятия Республика Саха (Якутия) Сахалинская область Хабаровский край Чукотский автономный... Приволжский ФО Кировская область Нижегородская область Оренбургская область Пензенская область Пермский край Республика Башкортостан Республика Марий Эл Республика Мордовия Республика Татарстан Самарская область Саратовская область Ульяновская область Удмуртская Республика Чувашская Республика Уральский ФО Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО -... Ямало-Ненецкий АО
search
в россии
Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край
в бывшем СССР политика экономика общество наука
Фото Видео
в россии Свердловская область Челябинская область Курганская область Тюменская область Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Пермский край в бывшем СССР политика экономика армия и ВПК наука Фото Видео
Все новости

"Нам нужен суверенный Центробанк"

Главное сейчас

Новости все материалы

Больше новостей


Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС
Реклама от YouDo
erid: LatgBUeC9
youdo.com


Imperial & Legal - получение гражданства и резидентства за инвестиции, а также иммиграция в Великобританию

Образование Ханты-Мансийский АО - Югра Ямало-Ненецкий АО Тюменская область
Фото: пресс-служба &quot;Газпром нефти&quot;

В Тюмени стартовала программа подготовки инженеров для развития проектов в регионах вечной мерзлоты

"Газпром нефть" совместно с Тюменским индустриальным университетом запустили программу подготовки специалистов для сопровождения промышленных проектов в криолитозоне. Как сообщили Накануне.RU в компании, выпускники займутся развитием добычной инфраструктуры и разработкой новых месторождений в Восточной и Западной Сибири.

Образовательный курс "Нефтегазовая инфраструктура в криолитозоне" предназначен для подготовки инженеров по проектированию, строительству и эксплуатации производственных объектов на многолетнемерзлых грунтах. Обучение рассчитано на полтора года, за которые студенты пополнят свой багаж знаниями по специальности, а также пройдут стажировку прямо на предприятиях компании. По словам заместителя начальника департамента по технологическому развитию разведки и добычи "Газпром нефти" Алексея Вашкевича, развитие проектов на Крайнем Севере имеет стратегическое значение как для компании, так и для страны в целом.

"Студенты новой программы смогут включиться в реальные проекты еще на стадии обучения и получат уникальные компетенции по обустройству месторождений в криолитозоне", – подчеркнул он.

Многолетнемерзлые грунты покрывают около 65% территории России. Именно на этих участках сосредоточены основные запасы нефти и газа. Эффективная и безопасная разработка месторождений в криолитозоне требует учета многих факторов и применения передовых технологий для сохранения неизменной температуры пород, от которой зависит надежность инфраструктуры. Именно поэтому отрасль остро нуждается в специалистах такого профиля.

"Каждый из проектов учебной программы будет разрабатываться по актуальной для компании проблематике. Работу будут постоянно сопровождать эксперты "Газпром нефти" и модераторы вуза", – уточнил Владимир Берг, руководитель программы опережающей инженерной подготовки Тюменского индустриального университета.

Отметим, что такое сотрудничество стало возможным благодаря участию университета в сообществе "Лига вузов", созданного "Газпром нефтью". Оно было создано для передачи опыта компании в учебные заведения и подготовки специалистов нового поколения для нефтяной отрасли. Ежегодно такое сотрудничество обеспечивает создание новых факультетов, базовых кафедр, корпоративных магистратур и лабораторий. Всего сообщество "Лига вузов" объединяет 47 высших учебных заведений из регионов России, а также университеты из Индии и Китая.

Теги: "Газпром нефть", вечная мерзлота


Если вы заметили ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter

Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС

Экспертное мнение



Архив материалов

   
ПН ВТ СР ЧТ ПТ СБ ВС


Мнения из сети