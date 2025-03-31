В Тюмени властям отказано в изъятии долгостроя

Арбитражный суд Тюменской области отказал региональному департаменту имущественных отношений в изъятии долгостроя. Иск был подан к ООО "Теннис-Палас".

Третьим лицом выступало управление Росреестра по Тюменской области. Речь в иске шла об изъятии объекта незавершённого строительства путем продажи с публичных торгов. В иске отказано, говорится в карточке дела на сайте суда.

Какой именно это долгострой, не уточняется. РБК-Тюмень пишет, что речь идёт о здании на улице Логунова в Тюмени. У компании "Теннис-Палас" закончился договор аренды земельного участка, при этом возможность продления договора не была предусмотрена законодательством.