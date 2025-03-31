ВСУ атаковали трансформаторную подстанцию в Брянской области

ВСУ продолжают атаковать энергетическую инфраструктуру России, что свидетельствует о полной недоговороспособности киевского режима, заявили в Минобороны РФ.

По данным министерства, 30 марта в Брянской области в результате артобстрела по объекту филиала "Россетей" из-за обрыва провода на опоре произошло отключение высоковольтной линии. В результате пропало электричество в Суземском районе.

Также в Брянской области украинский БПЛА атаковал трансформаторную подстанцию, произошло отключение высоковольтной линии с прекращением электроснабжения в Севском районе.

Напомним, 18 марта Владимир Путин и Дональд Трамп провели двухчасовой телефонный разговор. Президент США предложил взаимный отказ сторон конфликтов от ударов по объектам энергетической инфраструктуры на 30 дней. Путин поддержал инициативу и дал военным соответствующую команду.

24 марта в Кремле заявили, что ВС России выполняют приказ после договоренностей о ненанесении ударов по энергообъектам Украины, каких-то иных команд со стороны президента пока не было. При этом киевский режим продолжает совершать атаки на энергоинфраструктуру России.