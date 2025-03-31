31 Марта 2025
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Наука и техника В России
Фото: Накануне.RU

Ашманов: Российские видеохостинги могут профукать окно возможностей

Уникальное окно возможностей, которое открылось перед российскими видеохостингами, может быть профукано. К такому неутешительному выводу склоняется член СПЧ, специалист по ИИ Игорь Ашманов, который рассказал это на круглом столе в Совете Федерации.
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Хотя "Ютуб" властями замедлен, основные проблемы не решаются. Российские видеохостинги между собой зачем-то конкурируют, а победитель якобы заменит "Ютуб". Но этого не будет. В последний вложены триллионы долларов властями США. У сервиса великолепные, чрезвычайно продвинутые технологии. Он сразу строился не как коммерческий ресурс, а как пропагандистский, продвигающий американскую повестку. Денег, людей и технологий у него в сотни раз больше, чем у всех видеохостингов в России. Но у нас до сих пор ориентируются на окупаемость, что в корне неправильно. Этим должно заниматься государство, а не частные компании.

"Ютуб" выигрывает по всему миру, потому что у него сотни дата-центров, могучая система хранения данных, могучие средства отдачи видео и так называемые CDN (сети доставки содержимого) — кэширующие сервера по всем регионам, ускоряющие доставку видео многократно. Ничего этого у наших платформ нет, они не смогут это сделать сами, даже притом что "Рутуб" осенью наконец-то полностью перешел в собственность "Газпрома". Да, у "Газпрома" есть деньги, но платформенные вещи, а именно систему хранения видео, раздачи в регионах, кэширующие сервера и т.д., должно делать государство. Оно должно это поручить Ростеху или кому-то еще. Если мы хотим иметь зачем-то шесть мелких негодных видеосервисов, то пусть они просто напишут плеер и свою рекомендательную систему поверх единой системы, которая должна быть заказана государством. Рыночек здесь не порешает, бизнес сам этого не сделает. Большинство этих вещей непривлекательны с точки зрения инвестиций, они не дают отдачу, это все должно делать государство. Нам нужно срочно менять подход к технологическому развитию", — рассказал Ашманов.

Теги: игорь ашманов, цифровизация, видеохостинг


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