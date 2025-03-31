Тюменцы получили некорректные квитанции по оплате ЖКУ за март

В Тюмени ТРИЦ отзывает часть квитанций по оплате ЖКУ за март, поскольку в некоторых квитанциях за жилищно-коммунальные услуги не отобразились разделительные запятые в суммах к оплате, сообщили Накануне.RU в Информационном центре Правительства Тюменской области.

Большую часть некорректных квитанций изъяли и перепечатали, но некоторые были доставлены жителям.

При оплате с помощью электронных сервисов суммы выходят корректно. Если отсканировать QR-код, то приложение покажет реальный размер начислений. Для замены бумажной квитанции можно обратиться в один из абонентских пунктов.