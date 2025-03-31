Марин Ле Пен признана виновной в растрате средств Евросоюза

Ультраправый французский политик Марин Ле Пен и восемь членов Европарламента признаны Парижским судом виновными в хищении средств ЕС.

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Судья отказался признать пропажу денег административными ошибками (на чем настаивала защита) и пришел к выводу, что растраты были обращены в пользу партии "Национальное объединение".

По данным Libération, в общей сложности суд обнаружил доказательства более 40 фиктивных контрактов за почти 12 лет на общую сумму более 4,6 млн евро.

Вероятно, если решение суда вступит в силу, Ле Пен не сможет принять участие в предстоящих президентских выборах (она баллотировалась неоднократно, занимала второе место). Пострадать может и политическая карьера ее бывшего возлюбленного и соратника по партии Луи Алио, который является также мэром небольшого города Перпиньян.

В части наказания приговор еще не оглашен. Прокуратура ранее запрашивала для Ле Пен два года тюрьмы и штраф в размере 300 тыс. евро, а также уже упомянутый запрет (на пять лет) на участие в выборах.