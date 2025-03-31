СМИ: Сеул может приступить к отмене санкций против РФ вслед за Вашингтоном

Южная Корея может начать отмену санкций против России, если это сделают США. Об этом сообщил РИА Новости источник в сфере внешней торговли республики.

По его словам, об этом ему заявили в министерстве торговли, промышленности и энергетики Южной Кореи.

Ранее стало известно, что крупные южнокорейские компании Hyundai Motor, LG Electronics и Samsung Electronics изучают возможность вернуться в Россию. Как сообщила газета The Korea Times, обсуждение данного вопроса возобновилось на фоне возможного перемирия между Украиной и Россией.