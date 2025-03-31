Мурашко поддержал предложение повысить возраст молодежи

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко поддержал идею повысить возраст молодежи.

"Это предложение вполне рационально, и многие страны уже сегодня внедрили его у себя, поэтому поддерживаю", - цитирует Мурашко РИА Новости.

Ранее академик Российской академии наук (РАН), заместитель президента Российской академии образования (РАО) Геннадий Онищенко заявил, что следует увеличить возраст, до достижения которого человек считается молодежью. Это надо сделать потому, что растет средняя продолжительность жизни. Так он отреагировал на озвученную ранее идею повысить максимальный возраст молодежи с нынешних 35 лет до 40.

Сейчас в России к молодежи относятся люди от 14 до 35 лет включительно. Ранее бывший министр здравоохранения Вероника Скворцова заявила, что скоро молодежью можно будет считать всех до 60 лет, потому что "меняются возрастные периоды".