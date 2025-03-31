Губернатор Владимир Мазур обозначил приоритеты социальной сферы Томской области

На расширенной коллегии соцблока Томской области были рассмотрены итоги работы в 2024 году, который, как известно, президентом был объявлен Годом семьи.

«Глава государства заявил, что многодетная семья должна стать нормой для нашей страны. Для этого нужна постоянная работа, направленная не только на повышение качества жизни семей с детьми, но и на поддержку рождаемости», – сказал губернатор Владимир Мазур на коллегии соцблока.

Губернатор сообщил, что на 31 декабря 2024 года численность детей в регионе составила почти 230 тысяч человек, более 70 тысяч семей с детьми являются получателями тех или иных соцвыплат. Семьи с низким доходом получают господдержку с момента беременности мамы и до 17-летия ребенка. Расходы региона на поддержку таких семей в прошлом году превысили 20,5 млрд рублей.

Отдельно Владимир Мазур остановился на поддержке многодетных семей в регионе. Глава региона напомнил, что Указом Президента РФ «О мерах социальной поддержки многодетных семей» впервые определен единый статус многодетной семьи, который устанавливается бессрочно. В Томской области сейчас проживает 14 тысяч многодетных семей.

"Ежегодно увеличивается количество детей в многодетных семьях. Только в прошлом году многодетных семей в нашем регионе стало на 1 419 больше. Это хороший показатель, который говорит о том, что традиционные семейные ценности нашего народа приобретают для жителей все большее значение", - отметил Владимир Мазур.

Еще один акцент губернатор сделал на организации работы по социальной поддержке пожилых томичей.

«Наш святой долг и обязанность – заботиться о пожилых, о тех, кто передал молодежи главные ценности народа, спас страну от фашизма, не дал разграбить ее в «перестройку» и «лихие 90-е», – подчеркнул губернатор Владимир Мазур. – У нас в Томской области почти четверть жителей старше трудоспособного возраста. Им нужны внимание и забота, нужны условия для того, чтобы пожилые люди сохраняли активность, а главное – здоровье».

Глава региона высоко оценил проекты Томской академии активного долголетия, в рамках которых проходят культурные и образовательные программы, тренинги и мастер-классы, зарядки и спартакиады, помогающие людям завести новые знакомства, оставаться активными в физическом плане и в общественной жизни.

«У нас в регионе действует многофункциональная система социального обслуживания, которая включает два комплексных центра социального обслуживания, 17 центров социальной поддержки и 10 стационарных учреждений. Приоритетным направлением социального обслуживания является оказание услуг на дому. Это позволяет продлить пребывание людей в домашней обстановке. Таким образом, 400 социальных работников предоставляют услуги 20 тысячам граждан пожилого возраста и инвалидам», – сообщил Владимир Мазур.

В регионе, кстати, функционирует такая форма работы как приемные семьи для граждан пожилого возраста и инвалидов. Таких семей в Томской области уже 55. Значительные средства областные власти направляют на строительство и ремонт социальных объектов.

«В этом году должны завершить затянувшееся строительство новых корпусов в Итатском доме-интернате. На этом не остановимся и построим ещё один жилой корпус для Итатского дома-интерната на 150 мест», – поставил задачу губернатор Владимир Мазур.

Отдельно глава региона остановился на задачах по социальной поддержке ветеранов Великой Отечественной войны.

«В Год 80-летия Победы советского народа в Великой Отечественной войне особое внимание, конечно, – ветеранам. Кроме федеральных льгот, у нас в области ветераны обеспечены дополнительной поддержкой за счет областного бюджета. Это ежемесячные денежные выплаты на оплату ЖКУ, выплаты ко Дню Победы и личным юбилеям, помощь в ремонте жилья, газификации, зубопротезировании и другая. В прошлом году я принял решение ежемесячно выплачивать участникам Великой Отечественной войны по 10 тысяч рублей, а к юбилею Великой Победы – выплатить по 100 тысяч. Единовременную выплату получат также труженики тыла», – сообщил Владимир Мазур.

Кроме того, глава региона сообщил, что функционал областного закона о «детях войны» расширят. Первоначально он должен был охватить всех, кому до 9 мая 1945 года не исполнилось 18 лет, однако принято решение увеличить этот период до 3 сентября – дня окончания Второй мировой войны. Эти поправки томские депутаты уже одобрили.

"Новый закон установил дополнительные меры социальной поддержки «детям войны» в виде единовременной денежной выплаты к 9 мая, внеочередного оказания медицинской помощи и внеочередного приема в дома-интернаты для престарелых и инвалидов, в комплексные центры социального обслуживания населения. Новыми мерами поддержки будет охвачено более 30 тысяч жителей нашей области", – сказал губернатор Владимир Мазур.