Слепые смогут управлять зрением силой мысли

Новый нейрочип Blindsight для возвращения зрения слепым вживят в конце 2025 года. Об этом заявил Илон Маск на встрече членов Американского политического общества, пишет РБК.

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"Сначала будет низкое разрешение, но со временем это позволит получить сверхчеловеческое зрение", — сказал миллиардер.

Компания предпринимателя начала разрабатывать продукт для слепых год назад, в марте 2024 года. Тогда Маск рассказал, чипы уже успешно испытали на слепых обезьянах, ни одна из них "не погибла и не получила серьезных травм от устройства Neuralink".

Проект Neuralink был запущен в 2016 году. Прибор, способный передавать сигналы мозга по Bluetooth, компания впервые показала в июле 2019 года. В 2021 году появились кадры с макакой Пейджер, которая играла в видеоигры благодаря вживленному в мозг чипу.

В 2024 году чип, который позволяет с помощью мыслей использовать гаджеты, уже вживили человеку. Пациентом стал 29-летний мужчина, парализованный ниже плеч после несчастного случая. Через месяц пациент полностью восстановился и смог управлять компьютерной мышью силой мысли.